Neuer Generalmusikdirektor für Staatstheater Mainz

Mainz/Berlin (MH) – Gabriel Venzago wird neuer Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz und damit auch Generalmusikdirektor am Mainzer Staatstheater. Der 34-Jährige übernimmt beide Positionen ab der Spielzeit 2025/26, teilte die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) am Montag mit. Venzago folgt auf Hermann Bäumer, der seinen Vertrag 2025 nach dann 14 Jahren auslaufen lässt.

Der gebürtige Heidelberger Venzago ist seit Anfang 2023 Chefdirigent der Südwestdeutschen Philharmonie, die zwischenzeitlich in Bodensee Philharmonie Konstanz umbenannt wurde, und bleibt dort auch parallel zu seinen Mainzer Posten tätig. Ministerin Binz bezeichnete ihn als einen der "aufstrebenden jungen Dirigenten unserer Zeit". Sie sei sich sicher, dass er dem Orchester neue Impulse geben wird. Venzago übernehme von dem jetzigen GMD ein professionelles Arbeitsumfeld und ein herausragendes Orchester. "Herrn Bäumer danke ich schon jetzt für seine überragende Arbeit in Mainz und freue mich auf die aktuell letzte Spielzeit mit ihm an der Spitze unseres Mainzer Staatsorchesters genauso wie auf die erste Spielzeit von Herrn Venzago ab Sommer 2025", betonte Binz.

Er unterzeichne seinen Vertrag voller Begeisterung, erklärte Venzago und bedankte sich für das Vertrauen. "Schon jetzt bin ich voller Tatendrang, ab der Saison 2025/26 gemeinsam mit dem gesamten Team, dem Staatsorchester und allen Ensembles des Hauses Sternstunden zu kreieren und mit unserem Publikum zu erleben", sagte er.

Bei seinem Vordirigat habe Venzago das Orchester mit seiner Energie und seinem Gestaltungswillen unmittelbar und nachhaltig beeindruckt, hieß es vom Orchestervorstand. Im Gespräch mit der Findungskommission habe der Dirigent "mit seinen kreativen Ideen überzeugt und klar vermittelt, wie er das Orchester zukünftig mit seiner eigenen Handschrift weiterentwickeln möchte".

Bis Sommer 2023 war Venzago, der in München und Stuttgart studiert hat, Erster Kapellmeister am Salzburger Landestheater. In Konstanz hat er neue Konzertreihen ins Leben gerufen und die Gründung der "Jungen Bodensee Philharmonie" initiiert. In der Saison 2024/25 gastiert er erneut bei Klangkörpern wie dem Luzerner Sinfonieorchester, dem Staatstheater Rheinische Philharmonie Koblenz, dem Tiroler Sinfonieorchester und dem Orchester Theater Erfurt.

