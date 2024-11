Theaterpreis Der Faust an Asmik Grigorian

Gera/Berlin (MH) – Die Sopranistin Asmik Grigorian ist mit dem Theaterpreis Der Faust ausgezeichnet worden. Die litauische Sängerin erhielt die undotierte Ehrung am Samstagabend für ihre Darstellung der Salome in Richard Strauss' gleichnamiger Oper an der Hamburgischen Staatsoper. Der Regisseur Ingo Kerkhof wurde für seine Inszenierung von "Fin de Partie (Endspiel)" an der Oper Dortmund ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Theater Altenburg Gera im thüringischen Gera statt.

Weitere Preise für Darsteller gingen im Bereich Schauspiel an Anna Drexler für ihre Rolle als Krähe in "Trauer ist das Ding mit Federn" am Schauspielhaus Bochum, im Bereich Tanz an Zarina Stahnke für ihre Performance als Königin Zoe in "Schwanensee " an der Semperoper Dresden und im Bereich Theater für junges Publikum an Tobias Weishaupt in "Mein ziemlich seltsamer Freund Walter" am Theater Altenburg Gera. Als beste Inszenierungen wurden "Antigone" von Joanna Lewicka am Theater Plauen Zwickau, "All das Schöne" von Frederic Lilje am Jungen Ensemble Stuttgart (Kategorie Theater für junges Theater) sowie Imre und Marne van Opstals "Voodoo Waltz" am Schauspielhaus Bochum (Kategorie Tanz) ausgezeichnet.

Ehrungen gab es in insgesamt zwölf Kategorien. Zudem ging der Perspektivpreis der Länder an den Theaterjugendclub der Theater Nordhausen / Loh-Orchester Sondershausen. Für ihr Lebenswerk wurde die Theaterdirektorin Nele Hertling geehrt.

Der zum 19. Mal verliehene Faust würdigt Kulturschaffende, deren Arbeit wegweisend für das deutsche Theater ist. Die Auszeichnung wird von der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, dem Deutschen Bühnenverein und einem jährlich wechselnden Bundesland vergeben. Über die Preisträger entscheidet eine fünfköpfige Jury, die von der Akademie der Darstellenden Künste benannt wurde.

