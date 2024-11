"Oper! Award" an Opernhaus Brüssel

Berlin (MH) – Die Brüsseler Oper La Monnaie/De Munt erhält den "Oper! Award" 2025. Damit sei sie das beste Opernhaus des Jahres 2024, teilte die Zeitschrift "Oper! Das Magazin" am Dienstag mit. Die Auszeichnung werde dort am 21. Februar 2025 übergeben. Dabei sollen auch die Preisträger der übrigen 19 Kategorien der "Oper! Awards" bekanntgegeben und persönlich geehrt werden. Über die Gewinner entscheidet eine Jury aus Fachjournalisten.

"Das Brüsseler Opernhaus La Monnaie / De Munt strahlt unter seinem Intendanten Peter de Caluwe eine enorme Anziehungskraft und einladende Offenheit aus, die gleichermaßen die Künstler zu kreativen Höchstleistungen wie das Publikum in die Oper bringt", erklärte der Jury-Vorsitzende Ulrich Ruhnke. Auswahl, Anspruch und Ästhetik der Produktionen setzten regelmäßig Maßstäbe und erschlössen die Oper auch jungen Generationen. "Zugleich ist das Angebot eingebettet in einen umfassend verstandenen Auftrag an ein modernes Opernhaus, auf die Gesellschaft zuzugehen und Signale zu setzen für Nachhaltigkeit und Willkommenskultur."

Die "Oper! Awards" werden heuer zum fünften Mal seit 2019 verliehen. Wegen der pandemiebedingten Ausfälle von Vorstellungen und Künstlerauftritten wurden die Preise 2021 nicht vergeben. Die Verleihung 2025 bezieht sich spielzeitübergreifend auf das Kalenderjahr 2024.

