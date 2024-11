Stimme wird Instrument des Jahres 2025

Berlin (MH) – Die Stimme ist zum Instrument des Jahres ernannt worden. Das teilten mehrere Landesmusikräte am Donnerstag mit. Die Musikräte in 14 Bundesländern koordinieren ab Januar 2025 Projekte und Konzerte von professionellen Musikern und Amateuren sowie Komponisten und Musikschülern.

Die Schirmherrschaft übernehmen in Berlin die Jazz- und Opernsängerin Jocelyn B. Smith, in Sachsen der Leiter des Zentrums für Musikermedizin am Universitätsklinikum, Michael Fuchs, und in anderen Ländern verschiedene Vokalensembles und Landesjugendchöre.

Die Stimme sei das älteste Instrument der Welt und verbinde Menschen auf der ganzen Welt, hieß es. "Sie überwindet kulturelle, sprachliche und geografische Grenzen und schafft eine gemeinsame Basis für Kommunikation und gegenseitiges Verständnis." Auch im Tierreich könne man farbenfrohe und faszinierende Klänge erleben, "von den melodischen Gesängen der Vögel bis hin zu den tiefen Rufen der Wale".

Die Aktion "Instrument des Jahres" wurde 2008 vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein ins Leben gerufen. Seitdem schlossen sich immer mehr Länder an. Die bisherigen "Instrumente des Jahres" waren Klarinette (2008), Trompete (2009), Kontrabass (2010), Posaune (2011), Fagott (2012), Gitarre beziehungsweise Bağlama (2013), Bratsche (2014), Horn (2015), Harfe (2016), Oboe (2017), Cello (2018), Saxophon (2019), Geige (2020), Orgel (2021), Drumset (2022), Mandoline (2023) und Tuba (2024).

