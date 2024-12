Neuer Generalmusikdirektor für Mainfranken Theater

Würzburg/Berlin (MH) – Für das Mainfranken Theater Würzburg ist ein neuer Generalmusikdirektor gefunden. Den Posten übernimmt Mark Rohde, wie die Stadt Würzburg am Freitag mitteilte. Der gebürtige Hamburger habe sich in einem großen Bewerberfeld durchgesetzt. Er folgt auf Enrico Calesso, der seinen Vertrag im August 2025 auslaufen lässt.

Rohde (Jahrgang 1975) wirkt seit 2020 als Generalmusikdirektor des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin. In der kommenden Woche soll er sich gemeinsam mit Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt der Presse vorstellen.

Rohde studierte Violine und Dirigieren in Frankfurt am Main und Hamburg. 2011 wurde er 1. Kapellmeister an der Staatsoper Hannover. In seiner Laufbahn dirigierte er unter anderem die Münchner Philharmoniker, das Beethoven Orchester Bonn, die NDR Radiophilharmonie und die Litauische Nationalphilharmonie. Gastspiele führten ihn an Häuser wie die Deutsche Oper am Rhein, das Staatstheater Nürnberg, das Theater St. Gallen und das Theater Linz.

Der Italiener Calesso arbeitet seit 2010 am Mainfranken Theater, zunächst als Erster Kapellmeister, seit 2011 als Generalmusikdirektor. Das Angebot einer dritten Verlängerung seines Vertrages lehnte er ab. Dieses habe ihn sehr geehrt. "Ich habe mich dennoch nun entschlossen, mich neuen künstlerischen Herausforderungen zuzuwenden", erklärte Calesso im Sommer 2023.

Das Mainfranken Theater wird seit 2020 saniert sowie um ein Kleines Haus und einen Orchesterprobenraum erweitert. Die Wiedereröffnung war ursprünglich für 2022 geplant. Während das Kleine Haus mit Schauspiel- und Tanzproduktionen den Betrieb im Dezember 2023 aufnahm, werden die Arbeiten im Großen Haus voraussichtlich noch bis 2029 dauern. Musiktheater- und Tanzproduktionen werden bis dahin in der Ersatzspielstätte "Theaterfabrik Blaue Halle" aufgeführt. Das Philharmonische Orchester Würzburg gastiert weiterhin in der Hochschule für Musik und im Toscanasaal der Residenz.

(wa)

