Deutsche Oper am Rhein: Intendant Meyer geht 2025

Düsseldorf/Berlin (MH) – Der Generalintendant der Deutschen Oper am Rhein, Christoph Meyer, wird sein Amt vorzeitig zum 30. März 2025 niederlegen. Dazu habe er sich nach langer, reiflicher Überlegung und mit schwerstem Herzen entschlossen, erklärte Meyer am Montag. "Doch mein gesundheitlicher Zustand lässt es nach ärztlicher Rücksprache leider nicht zu, die Deutsche Oper am Rhein weiterhin mit der notwendigen Energie, Kraft und Verantwortung zu führen, die diese Tätigkeit jeden Tag erfordert", sagte er.

Meyer ist seit 2009 Generalintendant der Theatergemeinschaft der Städte Düsseldorf und Duisburg. Ende 2021 hatte er seinen Vertrag bis 2027 verlängert. In seiner Amtszeit entstanden mehr als 100 Neuproduktionen, von großen Klassikern der Opernliteratur und Raritäten der Barockoper bis zu wichtigen Werken der Moderne und Auftragsarbeiten von Komponisten unserer Zeit.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Oper am Rhein soll in seiner nächsten Sitzung im Februar 2025 über eine interimistische Nachfolgeregelung für die künstlerische Leitung in der Zeit von April 2025 bis voraussichtlich Juli 2027 entscheiden. Das reguläre Verfahren zur Neubesetzung einer neuen Intendanz spätestens zur Saison 2027/28 hat den Angaben zufolge bereits begonnen.

Der 1960 in Lüneburg geborene Meyer studierte Theater- und Musikwissenschaften in München und kam nach Stationen in Mannheim, Köln, Barcelona, Berlin, Basel und Leipzig 2009 als Generalintendant an die Deutsche Oper am Rhein. In den 15 Jahren habe Meyer für die Oper, das Ballett und die Junge Oper sowohl in Düsseldorf als auch in Duisburg Herausragendes geleistet, würdigte der Aufsichtsratsvorsitzende, Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD). "Der programmatische Anspruch, durch hohe künstlerische Qualität und eine breite Angebotspalette möglichst viele Menschen für Oper und Ballett zu begeistern, hat die 'Ära Meyer' an der Deutschen Oper seit 2009 entscheidend geprägt", fügte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hinzu.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Düsseldorf: Stadtverwaltung schlägt Opern-Neubau vor

/23251/duesseldorf-stadtverwaltung-schlaegt-opern-neubau-vor/

(25.11.2021 – 13:18 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Deutschen Oper am Rhein

Links:

➜ http://www.duesseldorf.de

➜ https://www.operamrhein.de