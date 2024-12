Interimsintendant für Mainfranken Theater Würzburg

Würzburg/Berlin (MH) – Nach dem kurzfristigen Weggang von Intendant Markus Trabusch übernimmt Georg Rootering kommissarisch den Posten am Mainfranken Theater Würzburg. Damit habe man in der Ausnahmesituation einen absoluten Theaterprofi gewinnen können, erklärte Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) laut einer am Samstag verbreiteten Pressemitteilung. Trabusch und die Stadt Würzburg hatten vor wenigen Tagen beschlossen, ihre Zusammenarbeit vorzeitig zum 31. Dezember 2024 zu beenden.

Rootering ist in Würzburg kein Unbekannter. Von 1995 bis 1997 wirkte er als Oberspielleiter des Musiktheaters am damaligen Stadttheater Würzburg. Er erinnere sich daran als eine schöne Zeit, sagte der Regisseur. Seither hätten sich das Haus und die Theaterlandschaft insgesamt weiterentwickelt. "Doch die Leidenschaft für das Theatermachen, sei es auf der Bühne, in den technischen Abteilungen, in den Gewerken oder in der Organisation, verbindet uns alle. Dafür sind wir hier und dafür werden wir in den kommenden Monaten gemeinsam arbeiten, um das Publikum zu begeistern."

Parallel läuft das Auswahlverfahren für einen neuen Intendanten zur Spielzeit 2026/27. Spätestens im Sommer kommenden Jahres sollen der Werkausschuss und der Stadtrat eine Entscheidung treffen.

Das Mainfranken Theater wird seit 2020 saniert sowie um ein Kleines Haus und einen Orchesterprobenraum erweitert. Die Wiedereröffnung war ursprünglich für 2022 geplant. Während das Kleine Haus mit Schauspiel- und Tanzproduktionen den Betrieb im Dezember 2023 aufnahm, werden die Arbeiten im Großen Haus voraussichtlich noch bis 2029 dauern. Musiktheater- und Tanzproduktionen werden bis dahin in der Ersatzspielstätte "Theaterfabrik Blaue Halle" aufgeführt. Das Philharmonische Orchester Würzburg gastiert weiterhin in der Hochschule für Musik und im Toscanasaal der Residenz.

