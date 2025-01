Sächsischer Mozartpreis an Bass-Bariton Klaus Mertens

Chemnitz/Berlin Ort (MH) – Der Mozartpreis der Sächsischen Mozart-Gesellschaft geht in diesem Jahr an den Bass-Bariton Klaus Mertens. Dessen Stimme und Gesang ließen seit mehr als 40 Jahren Menschen weltweit aufhorchen – "egal ob Bach oder Mozart, Volks- oder Kunstlied, Barock, Romantik oder Moderne", hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. "Er öffnet Ohren und Herzen für die Schönheit der Musik."

Die Auszeichnung soll dem 75-Jährigen beim Eröffnungskonzert des Sächsischen Mozartfests am 23. Mai in der Chemnitzer Kreuzkirche überreicht werden. Die Laudatio hält Michael Maul, Intendant des Bachfests Leipzig.

Der Mozartpreis wird jährlich für herausragende interpretatorische oder wissenschaftliche Leistungen hinsichtlich des Werks von Wolfgang Amadeus Mozart verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem der Tenor Peter Schreier, die Cembalistin und Pianistin Christine Schornsheim sowie das Jugendsymphonieorchester der Ukraine mit seiner Dirigentin Oksana Lyniv.

(wa)

➜ http://www.mozart-sachsen.de