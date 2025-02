Darmstadt/Berlin (MH) – Die Regisseurin Nicola Raab ist neue Operndirektorin am Staatstheater Darmstadt. Das teilte das Haus am Freitag mit. Raab folgt auf Søren Schumacher, der die Opernsparte seit März 2024 leitete und im Sommer als Intendant an das Theater Hagen wechselt. Sie werde sich am Sonntag offiziell dem Publikum vorstellen – nach der Premiere von Richard Wagners "Tristan und Isolde".

Die 1972 in Regensburg geborene Raab hat Theater- und Musikwissenschaften sowie Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert. Seit den 2000er-Jahren inszeniert sie Musiktheater im In- und Ausland. "Ihren weiten internationalen Erfahrungshorizont, ihr Gespür und ihr großes Netzwerk finde ich unglaublich wertvoll für ein vielfältiges, aufregendes Musiktheater am Staatstheater Darmstadt und für eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Theaterstrukturen", sagte Intendant Karsten Wiegand.

Es begeistere sie, nun mit einem festen Sänger-Ensemble zu arbeiten, "die Spielzeit mitzugestalten und einen Ort zu haben, an dem 30 Jahre Erfahrung als freischaffende Musiktheaterregisseurin zusammenfließen können", erklärte Raab. Zuletzt inszenierte sie Puccinis "Edgar" an der Opéra Nice Côte d’Azur, Bellinis "Norma" beim Festival della Valle d’itria und Keisers "Ulisses" für das Theater Orchester Biel Solothurn und in Koproduktion mit dem Theater Heidelberg beim Winter in Schwetzingen. Neben dem Staatstheater Darmstadt werde Raab auch weiterhin an anderen Häusern arbeiten, hieß es.

