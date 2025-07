Komische Oper Berlin: Intendanten bleiben bis 2032

Berlin (MH) – Die beiden Intendanten der Komischen Oper Berlin, Susanne Moser und Philip Bröking, bleiben vier weitere Jahre im Amt. Der Stiftungsrat der Stiftung Oper verlängerte ihre Verträge bis 2032, wie die Berliner Senatskulturverwaltung am Dienstag mitteilte. Moser und Bröking sind seit 2005 an der Komischen Oper tätig und leiten das Haus seit 2022.

"Sie haben in den letzten Jahren die Komische Oper künstlerisch wie wirtschaftlich zu neuen Höhen geführt und die großen Herausforderungen rund um den Umzug des Hauses in das Schiller-Theater gemanagt", erklärte Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (parteilos). Mit der Verlängerung ihrer Verträge sei sichergestellt, dass die noch größeren Herausforderungen rund um die Sanierung des Stammhauses und die Haushaltskonsolidierungen der kommenden Jahre in der Verantwortung der beiden erfahrenen Kulturmanager liegen werde.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Komischen Oper Berlin

Link:

➜ http://www.komische-oper-berlin.de