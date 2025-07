Theater Vorpommern: Intendant und Operndirektorin neu

Stralsund/Berlin (MH) – Der künstlerische Leiter des Kunstfests Weimar, Rolf C. Hemke, wechselt in gleicher Position an das Theater Vorpommern. Der gebürtige Kölner übernimmt das Amt zum 1. November 2025, wie das Haus am Mittwoch mitteilte. Sein Vertrag läuft zunächst bis Juli 2028. Bereits zum Beginn der Spielzeit 2025/26 tritt auch Aurelia Eggers als neue Operndirektorin an.

Mit Hemke wird die künstlerische Leitung des Theaters Vorpommern wieder auf eine Person vereint. Seit 2023 liegt sie in den Händen eines Gremiums aus den vier Spartenleitern. Eggers folgt auf Operndirektor Wolfgang Berthold, der die Position seit 2021 innehatte.

Der 1972 geborene Hemke leitet das Kunstfest Weimar seit 2018. Mit seiner letzten Festivalausgabe vom 20. August bis 7. September 2025 verabschiedet er sich aus Weimar und geht nahtlos nach Vorpommern. Das dortige Theater hat Spielstätten in Stralsund, Greifswald und Putbus.

An dem Vier-Sparten-Haus mit Musiktheater, Ballett, Schauspiel und Konzerten will Hemke neue Impulse setzen. "Ich freue mich auf die vielfältige Region, die reiche Theatertradition – und auf ein Publikum, das neugierig auf Kunst in ihrer ganzen Breite ist", erklärte der Kurator, Dramaturg und Jurist.

Eggers arbeitet seit 2005 als freischaffende Regisseurin an Bühnen im In- und Ausland, darunter die Staatsopern in Hannover, Wiesbaden, Saarbrücken und Karlsruhe sowie die Häuser in Linz, Kiel, Bonn, Heidelberg, Wuppertal und St. Gallen. Daneben war sie auch kulturpolitisch und pädagogisch aktiv, etwa als Gastprofessorin an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, als Dozentin an den Musikhochschulen in Lübeck und Würzburg sowie als Produktionsleiterin und Kulturmanagerin bei verschiedenen Festivals.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://www.theater-vorpommern.de