ARD-Musikwettbewerb ab 2026 wieder mit vier Kategorien

München/Berlin (MH) – Der Internationale Musikwettbewerb der ARD findet ab 2026 wieder in vier Instrumentendisziplinen statt. Möglich werde dies unter anderem, weil die Ernsting Kunst- und Kulturstiftung den Wettbewerb unterstützen will, sagte der Programmdirektor Kultur des mitveranstaltenden Bayerischen Rundfunks (BR), Björn Wilhelm, am Donnerstag in München. Ursprünglich hatte die Wettbewerbsleitung die Zahl der Kategorien auf drei reduziert, weil die ARD-Anstalten ihre finanziellen Mittel für den renommierten Wettbewerb ab 2025 halbieren.

Der endgültige Abschluss einer Vereinbarung sei zeitnah geplant, hieß es. Dabei sollen die künstlerischen und inhaltlichen Entscheidungen nach wie vor bei der ARD bleiben. Die Förderung ist zunächst bis 2028 vorgesehen. "Ein besonderes Anliegen der Stiftung ist es, künstlerische Erfahrungen und künstlerische Arbeit in allen Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen zu fördern", sagte der Vorstandsvorsitzende der Ernsting Kunst- und Kulturstiftung, Stephan Ernsting.

Die 75. Ausgabe des ARD-Musikwettbewerbs 2026 wird in den Disziplinen Streichquartett, Schlagzeug, Fagott und Orgel ausgetragen. Bereits in diesem Jahr werden die Videostreams neu ausgerichtet: Live-Übertragungen von Wettbewerbsrunden und Preisträgerkonzerten gibt es primär auf dem neuen YouTube-Kanal "ARD Klassik". Ausschnitte sollen auch in der ARD-Mediathek angeboten werden. Darüber hinaus präsentiert sich der Wettbewerb heuer mit einem neuen Logo und Design.

Der ARD-Musikwettbewerb findet seit 1952 jährlich in mehreren Fächern statt und umfasst insgesamt 21 Kategorien. Er wird vom Bayerischen Rundfunk veranstaltet und gilt als der größte Wettbewerb für Klassische Musik weltweit.

