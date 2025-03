Coburger Generalmusikdirektor Carter geht nach Weimar

Coburg/Weimar/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor des Landestheaters Coburg, Daniel Carter, wird ab September 2025 Musikdirektor des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar (DNT). Am Landestheater werde er in der Spielzeit 2025/26 aber noch ausgewählte Produktionen und Konzerte leiten, teilte die Stadt Coburg am Donnerstag mit.

Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) beglückwünschte Carter zu seiner Berufung nach Weimar, bezeichnete dessen Wechsel jedoch als "großen Verlust für Coburg". Der 35-jährige Australier erklärte: "Die Möglichkeit, mit der Staatskapelle Weimar eines der ältesten und renommiertesten Orchester der Welt zu leiten, konnte ich nicht ausschlagen." Gleichwohl fühle er sich dem Landestheater Coburg und seinem Orchester weiterhin tief verbunden. Deshalb sei es ihm "ein großes Anliegen, den Übergang mitzugestalten und eine wirklich gute Nachfolge zu finden".

In Weimar übernimmt Carter den Posten von Dominik Beykirch, der seinen Vertrag im Sommer 2025 auslaufen lässt. Mit dem Australier habe man "einen der erstklassigen Operndirigenten seiner Generation für das DNT gewonnen", erklärte die Teamintendanz.

(wa)

