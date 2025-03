Wuppertaler Bühnen: Heide Koch wird Geschäftsführerin

Wuppertal/Berlin (MH) – Heide Koch wird zur Spielzeit 2025/26 neue Geschäftsführerin der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester. Das teilte das Haus am Freitag mit. Die 1967 in Witten/Ruhr geborene Koch folgt auf Torger Nelson, der Anfang Februar in gleicher Funktion zum Beethovenfest Bonn gewechselt ist.

Koch war in leitenden Positionen an mehreren deutschen Bühnen tätig, darunter in Saarbrücken, Mannheim, Gelsenkirchen, Essen, Düsseldorf / Duisburg sowie zuletzt als Persönliche Referentin und Stellvertreterin der Intendanz in Bielefeld.

"Mit Heide Koch gewinnen wir eine versierte Kulturmanagerin, die sowohl die wirtschaftlichen als auch die künstlerischen Anforderungen eines Theaterbetriebs kennt", erklärte Wuppertals Oberbürgermeister Uwe Schneidewind (Grüne). "Sie bringt die notwendige Erfahrung mit, um die Wuppertaler Bühnen weiterzuentwickeln und für die Zukunft aufzustellen."

Die Wuppertaler Bühnen prägten die Theaterszene weit über die Region hinaus, sagte Koch. Sie freue sich darauf, gemeinsam mit den künstlerischen Leitungen, den Mitarbeitern und dem Publikum neue Impulse zu setzen. "Die Veränderung der Stadtgesellschaft und der Umgang mit begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen sind zentrale Herausforderungen, die wir mit kreativen und nachhaltigen Lösungen angehen werden", betonte sie.

