Marco Comin wird Generalmusikdirektor in Bremerhaven

Bremerhaven/Berlin (MH) – Marco Comin soll ab Sommer 2026 neuer Generalmusikdirektor des Stadttheaters Bremerhaven werden. Das hat die Findungskommission am Donnerstag entschieden, wie das Theater mitteilte. Der aus Venedig stammende Dirigent folgt auf Marc Niemann, der den Posten nach dann zwölf Jahren abgibt. Seit Anfang des Jahres ist Niemann auch Intendant und Geschäftsführer des Sendesaals Bremen.

Comin hat in den vergangenen Tagen die vierte Runde des Findungsverfahrens absolviert. Er probte eine Woche lang mit dem Philharmonischen Orchester Bremerhaven und dirigierte den Klangkörper an drei Abenden in Folge. Dabei habe er Publikum, Presse und die Musiker ebenso begeistert wie die Findungskommission, die ein einstimmiges Votum abgab.

"Ich bin glücklich, dass wir mit Marco Comin einen exzellenten Musiker für Bremerhaven gewinnen konnten, der unser Haus und das Musikleben der Stadt in den kommenden Jahren prägen wird", erklärte Intendant Lars Tietje in einem ersten Statement.

Der 1976 geborene Comin studierte Klavier und Komposition sowie Geschichte in seiner Heimatstadt und Orchesterdirigieren an der Berliner Hochschule für Musik "Hanns Eisler". 2005 wurde er Zweiter Kapellmeister am Deutschen Nationaltheater Weimar und drei Jahre später erster Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor am Staatstheater Kassel. Von 2012 bis 2017 war er Chefdirigent des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz.

