Berliner Bühnen haben über 3,3 Millionen Tickets verkauft

Berlin (MH) – Die 42 öffentlich geförderten Bühnen und Orchester Berlins haben 2025 deutlich über drei Millionen Eintrittskarten verkauft. Insgesamt besuchten etwa 3,32 Millionen zahlende Gäste die Vorstellungen, teilte die Kulturverwaltung am Freitag mit. Im Vorjahr waren es 3,27 Millionen Zuschauer bei 36 Institutionen.

"Das Jahr 2025 war ein starkes Jahr für die Berliner Bühnen", sagte Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (parteilos). Die Besucherzahlen zeigten, "mit welcher großen Lust Menschen in unserer Stadt in unsere Kultureinrichtungen gehen", betonte sie. Ihr herzlicher Dank gelte den Künstlern auf den Bühnen, den Ensembles in den Orchestergräben sowie den Kollegen hinter den Kulissen und den Intendanten der Häuser. "Sie alle tragen mit großem Engagement dazu bei, dass in Berlin auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten Kunst auf höchstem Niveau entsteht", erklärte die Senatorin.

Die meisten Besucher – 508.284 – hatte der Friedrichstadt-Palast, gegenüber gut 549.000 im Vorjahr. Dahinter kamen die Deutsche Oper Berlin mit 253.411 Gästen (2024: 254.268), die Stiftung Berliner Philharmoniker mit 242.521 Besuchern (2024: 250.710), die Staatsoper Unter den Linden (238.589 statt 232.242) und die Rundfunk-Orchester und Chöre GmbH (201.998 statt 180.252). Die Komische Oper Berlin zählte 169.869 Besucher (2024: 172.755). Das Konzerthaus Berlin hatte 156.449 Gäste nach 154.540 im Vorjahr.

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(wa)

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