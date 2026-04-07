Salzburger Festspiele bekommen Interims-Intendantin

Salzburg/Berlin (MH) – Nach dem Abgang von Markus Hinterhäuser übernimmt Karin Bergmann die künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele. Das Kuratorium bestellte sie ab sofort als Interimsintendantin, teilte das Büro der Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstag mit. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Bergmann soll die künstlerischen Agenden des Festivals bis zur Einsetzung eines neuen Intendanten verantworten. Das sei für Herbst 2027 geplant.

Die 1953 im deutschen Recklinghausen geborene Bergmann leitet seit 2022 den Bereich Theater/Literatur der Salzkammergut Festwochen Gmunden. Von 2014 bis 2019 war sie künstlerische Direktorin des Wiener Burgtheaters.

Mit ihr habe man eine versierte Kulturmanagerin für die Salzburger Festspiele gewonnen, sagte Landeshauptfrau Edtstadler. "Sie ist nicht nur eine Persönlichkeit von herausragender künstlerischer Exzellenz, sondern auch eine Top-Managerin, die mit Empathie, Menschenkenntnis und viel Erfahrung sensibel, aber bestimmt die Weichen für die Zukunft stellen wird."

Bergmann erklärte, sie übernehme die Aufgabe "mit großem Respekt vor ihrer Verantwortung und mit großer Anerkennung für die künstlerische Leitung von Markus Hinterhäuser".

Der Pianist und Kulturmanager Hinterhäuser (67) stand seit 2016 an der Spitze des Festivals. Aufgrund "unüberbrückbarer Auffassungsunterschiede und Differenzen" wurde er Ende März bis zum Ende seines Vertrages beurlaubt.

Die Posten des künstlerischen Intendanten sowie des Präsidenten der Salzburger Festspiele sollen in den nächsten Wochen gleichzeitig ausgeschrieben werden. Das Kuratorium will eine Findungskommission einsetzen und eine externe Personalberatung beiziehen.

Die 1920 gegründeten Salzburger Festspiele ziehen jedes Jahr in sechs Wochen mit rund 200 Veranstaltungen um die 250.000 Besucher an. Im vorigen Jahr lag die Auslastung bei 98,4 Prozent.

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(wa)

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