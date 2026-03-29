Rheingau Musik Preis an Rolando Villazón

Oestrich-Winkel/Berlin (MH) – Der diesjährige Rheingau Musik Preis geht an den mexikanisch-französischen Tenor Rolando Villazón. Dessen Stimme, Charisma und Bühnenpräsenz begeisterten seit mehr als 25 Jahren das Publikum weltweit, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll dem 54-Jährigen im Rahmen seines Konzerts am 20. August im Kloster Eberbach verliehen werden.

Mit dieser Auszeichnung würdige die Jury einen Künstler, "der Oper mit Leidenschaft lebt, Menschen bewegt und Musik nachhaltig prägt – auf der Bühne, als künstlerischer Leiter sowie durch sein persönliches Engagement für die kommenden Generationen", hieß es in der Begründung. "Besonders hervorzuheben ist seine außergewöhnliche künstlerische Vielseitigkeit, die sich in seinen Tätigkeiten als Regisseur, Autor, Moderator, künstlerischer Leiter und Musikvermittler eindrucksvoll widerspiegelt", hieß es in der Begründung. Zudem fördere und inspiriere Villazón die nächste Generation klassischer Musiker und wirke dabei als Mentor, Ideengeber und Vorbild.

Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD), dessen Haus das Preisgeld zur Verfügung stellt, erklärte: "Rolando Villazóns Leidenschaft für die Musik ist ehrlich, sympathisch, mitreißend. Er verbindet hervorragendes Können und außergewöhnliches Talent mit charmanter Leichtigkeit."

Der Rheingau Musik Preis wird heuer zum 33. Mal vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderem der lettische Geiger Gidon Kremer (1996), die Internationale Bachakademie Stuttgart (2000), der Windsbacher Knabenchor (2007), die Lautten Compagney (2012) und im vorigen Jahr der Sänger Thomas Quasthoff.

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(wa)

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