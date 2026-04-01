Neuer Generalmusikdirektor für Staatoper Hannover

Hannover/Berlin (MH) – Francesco Angelico wird neuer Generalmusikdirektor der Staatsoper Hannover. Der Italiener (Jahrgang 1977) unterzeichnete am Mittwoch einen Vertrag ab der Spielzeit 2026/27, wie das Haus mitteilte. "Mit seiner herausragenden Expertise im Opern- und Konzertwesen, seiner künstlerischen Exzellenz und seiner inspirierenden Persönlichkeit wird er die Staatsoper Hannover in besonderer Weise bereichern", sagte Intendant Bodo Busse.

Angelico war von 2017 bis 2024 Generalmusikdirektor des Hessischen Staatstheaters Kassel. In der Saison 2024/25 wirkte er als Chefdirigent des Staatsorchesters Kassel. In Hannover übernimmt er die Nachfolge von Stephan Zillias, der 2020 unter der Intendanz von Laura Berman an die Staatsoper kam. Mit dem Amtsantritt von Intendant Busse verlängerte der gebürtige Wiesbadener seinen Vertrag um ein Jahr.

Angelico gastiert regelmäßig an bedeutenden Opernhäusern und bei renommierten Orchestern wie der Bayerischen Staatsoper, der Staatsoper München, der Oper Graz und dem Théâtre du Capitole in Toulouse. Im Oktober 2025 übernahm er zudem eine Professur für Operndirigieren an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

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(wa)

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