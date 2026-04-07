Neuer Associate Conductor für Concertgebouw Orchestra

Amsterdam/Berlin (MH) – Stepan Armasar wird neuer Associate Conductor des Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam (RCO). Der moldawische Dirigent übernimmt den Posten in den Spielzeiten 2026/27 und 2027/28, wie das Orchester am Dienstag mitteilte. Der im Jahr 2000 Geborene folgt auf den Deutschen Aurel Dawidiuk.

Armasar soll an etwa der Hälfte der Konzertprogramme mitarbeiten. Er werde den 2027 antretenden Chefdirigenten Klaus Mäkelä und andere renommierte Dirigenten sowohl in Amsterdam als auch auf Tourneen unterstützen. Zudem werde er mit Orchestermusikern bei der Ensemblebildung zusammenarbeiten und eine Rolle im Talentförderprogramm des RCO spielen. Zum Ende seiner zweiten Spielzeit soll Armasar eine Woche lang mit dem Klangkörper zusammenarbeiten und mehrere Abonnementkonzerte dirigieren.

Armasar studiert seit 2019 am Konservatorium St. Petersburg, zunächst Dirigieren bei Professor Peter Gribanov und später an der Fakultät für Opern- und Symphoniedirigieren. 2025 gewann er als jüngster Teilnehmer des Internationalen Arturo-Toscanini-Dirigierwettbewerbs im italienischen Parma sowohl den ersten Preis als auch den Publikumspreis.

Die Stelle des Associate Conductor beim Concertgebouw Orchestra wurde durch eine Spende der Familie des ehemaligen Chefdirigenten Bernard Haitink (1929-2021) ermöglicht.

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(wa)

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