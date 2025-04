Osterfestspiele Salzburg vergeben Karajan-Preis 2025

Salzburg/Berlin (MH) – Die Mezzosopranistin Nadezhda Karyazina und der Dirigent Maxim Emelyanychef erhalten den Herbert-von-Kajaran-Preis 2025. Das teilten die Osterfestspiele Salzburg am Donnerstag mit. Die von der Familie Karajan gestiftete Auszeichnung wird jährlich im Rahmen des Festivals an aufstrebende Künstler vergeben. Schirmherrin Arabel Karajan und Intendant Nikolaus Bachler überreichen den heuer mit insgesamt 50.000 Euro dotierten Preis an die beiden Russen am Freitag (18. April) im Anschluss an ein Chorkonzert.

Karyazina, ehemaliges Ensemblemitglied der Staatsoper Hamburg, debütiert bei den Osterfestspielen als Marfa in Modest Mussorgskys Oper "Chowanschtschina". Emelyanychef, Chefdirigent des Orchester Il Pomo d’Oro und des Scottish Chamber Orchestra, dirigiert beim Chorkonzert am Freitag das Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy mit dem Mahler Chamber Orchestra und dem Chor des Bayerischen Rundfunks.

Die Osterfestspiele Salzburg wurden 1967 von Herbert von Karajan mit den Berliner Philharmonikern gegründet. 2013 zog das Orchester an das Festspielhaus Baden-Baden, und die Sächsische Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann übernahm die Nachfolge. 2019 kündigte Festspielintendant Bachler an, ab 2023 jährlich wechselnde Spitzenorchester einladen zu wollen. Den Anfang machte das Gewandhausorchester Leipzig. 2024 folgte das Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Heuer gastieren das Finnish Radio Symphony Orchester, das Mahler Chamber Orchestra und das Mozarteumorchester Salzburg. Ab 2026 kehren die Berliner Philharmoniker zurück zu dem Festival.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Salzburger Osterfestspielen

Link:

➜ https://osterfestspiele.at