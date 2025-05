Mailänder Scala: Myung-Whun Chung wird Musikdirektor

Mailand/Berlin (MH) – Myung-Whun Chung wird neuer Musikdirektor der Mailänder Scala. Der Südkoreaner übernimmt 2027 die Nachfolge von Riccardo Chailly, wie das Opernhaus am Montag mitteilte. Chailly hatte seinen Vertrag erst kürzlich um ein weiteres Jahr bis Ende 2026 verlängert.

Der 72-jährige Chung ist seit 1989 in den Spielzeiten der Mailänder Scala und auf Tourneen präsent. In der Zeit habe er eine besonders enge und fruchtbare Beziehung sowohl zum Orchester und zum Chor des Teatro alla Scala als auch zur Filarmonica della Scala aufgebaut, hieß es. Die Filarmonica verlieh ihm als erstem Dirigenten überhaupt den Titel "Ehrendirigent". Chung dirigierte neun Opernproduktionen in 84 Aufführungen und 141 Konzerte. Damit habe er mehr Auftritte der Scala geleitet als alle anderen Gastdirigenten.

Der 1953 in Seoul geborene Chung war unter anderem Chefdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters Saarbrücken und des Orchesters der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom sowie Erster Gastdirigent des Teatro Comunale di Firenze und Musikdirektor der Opéra de Paris-Bastille. Die Sächsische Staatskapelle Dresden schuf für ihn 2012 die Position eines Ersten Gastdirigenten. Die neue Opera and Concert Hall im südkoreanischen Busan, die im Juni offiziell eröffnet wird, ernannte ihn zu ihrem ersten künstlerischen Leiter.

