Freiburger Generalmusikdirektor wechselt nach London

Freiburg/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor am Theater Freiburg, André de Ridder, wird 2027 Chefdirigent der English National Opera in London. Bis dahin werde er seinen laufenden Vertrag erfüllen, teilte die Stadt Freiburg am Mittwoch mit.

Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) sagte, de Ridders Weggang erfülle ihn mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Einerseits ist es ein Verlust für unsere Stadt, eine so bedeutende Persönlichkeit der Kulturszene ziehen zu lassen. Gleichzeitig ist es ein beeindruckender Schritt zu einem der renommiertesten Opernhäuser der Welt."

Die Entscheidung, dem Ruf nach London zu folgen, habe er schweren Herzens getroffen, erklärte der 1971 in Berlin geborene de Ridder. Er fühle sich in Freiburg sehr wohl und den Musikern, Sängern und dem Haus als Ganzem sehr verbunden. Umso mehr freue er sich auf die zwei weiteren Spielzeiten: "Wir haben noch viel vor gemeinsam, und es wird sehr spannend", betonte er.

Am Theater Freiburg hatte de Ridder 2022 die Nachfolge des langjährigen GMD Fabrice Bollon übernommen. Zuvor war er 2021 Artistic Director von Musica Nova Helsinki. 2018 wurde er mit dem Royal Philharmonic Society Award für seine Arbeit als Artistic Curator des Londoner Spitalfields Festivals ausgezeichnet.

