Telemann-Festtage Magdeburg locken 10.500 Besucher

Magdeburg/Berlin (MH) – Die Magdeburger Telemann-Festtage haben in diesem Jahr etwa 10.500 Besucher angezogen. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Gegenüber der letzten Ausgabe 2024 entspricht das einem Zuwachs von etwa 1.500 Gästen. Die Auslastung blieb mit 87 Prozent gleich.

Die 27. Ausgabe des zehntägigen Festivals stand unter dem Motto "Musik – Macht – Telemann". Etwa 500 Künstler aus mehr als 30 Ländern präsentierten 21 Hauptveranstaltungen, darunter vier szenische Aufführungen, sowie Lunch-Konzerte, öffentliche Proben, Schulkonzerte, eine Junior-Masterclass, eine internationale wissenschaftliche Konferenz, eine Filmreihe und Stadtführungen.

"Eindrucksvoll wurde der fantastische Reichtum der wirkmächtigen Musiksprache Telemanns erlebbar", sagte der Leiter des Zentrums für Telemann-Pflege und -Forschung, Carsten Lange. "Herausragende Interpretationen begeisterten das Publikum und machten das Festival zu einem mitreißenden Ereignis."

Der in Köln lebende Dirigent Michael Alexander Willens wurde im Rahmen des Festivals mit dem Telemann-Preis 2026 geehrt.

Die nächsten Telemann-Festtage sind vom 10. bis 19. März 2028 geplant. Im kommenden Jahr findet der im Wechsel mit dem Festival veranstaltete Telemann-Wettbewerb statt, des diesmal für historische Holzblasinstrumente ausgeschrieben ist.

Der Komponist Georg Philipp Telemann wurde 1681 in Magdeburg geboren. Er starb 1767 in Hamburg.

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(wa)

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