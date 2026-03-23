Yoel Gamzou wird Musikdirektor in Warschau

Warschau/Berlin (MH) – Der israelisch-amerikanische Dirigent Yoel Gamzou wird neuer Musikdirektor der Polnischen Nationaloper Teatr Wielki in Warschau. Der 38-Jährige übernimmt den Posten ab der Saison 2026/27, gab Direktor Boris Kudlicka am Montag in Warschau bekannt.

"Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir treffen", sagte Kudlička. "Es ist entscheidend, eine inspirierende und dynamische Person an seiner Seite zu haben, die bereit ist, unkonventionelle Lösungen zusammen mit dem Orchester zu finden." Der neue Musikdirektor werde einen bereiteren Aufgabenbereich haben und einen größeren Einfluss auf die künstlerische Gesamtleitung der Institution haben.

Gamzou, der von 2017 bis 2022 als Generalmusikdirektor am Theater Bremen wirkte, debütierte im Januar 2026 am Teatr Wielki. In der Funktion des Warschauer Musikdirektors folgt er auf Patrick Fournillier, der das Orchester seit 2020 leitet. Gamzous Vertrag läuft über vier Jahre.

Zu seiner Ernennung äußerte der Dirigent seine Bewunderung für Warschau als sich dynamisch entwickelnde Stadt mit großer Geschichte und Offenheit für die Zukunft. Bei seiner Arbeit in anderen europäischen Hauptstädten habe er noch nie so viele besetzte Plätze oder so viele junge Menschen im Publikum gesehen wie in Warschau. "Letztlich war der Grund, warum ich hierhergekommen bin, das Konzert, das wir zusammen gegeben haben und die wunderbare Beziehung zu diesem Orchester."

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(wa)

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