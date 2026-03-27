Staatstheater Mainz mit Abonnenten-Rekord

Mainz/Berlin (MH) – Beim Staatstheater Mainz haben 6.469 Besucher ein Abonnement abgeschlossen. Das sind 424 Abonnenten mehr als im Vorjahr und der höchste Stand in der Geschichte des Hauses, wie Intendant Markus Müller am Freitag mitteilte. Für die kommende Saison kündigte er 24 Premieren an, darunter sieben Uraufführungen und eine Deutsche Erstaufführung.

In der Musiktheater-Sparte plant das Staatstheater acht Premieren. Bei der Uraufführung "Meanwhile" von Paul-Johannes Kirschner steht der Komponist selbst am Pult. Für "Doctor Atomic" von John Adams konnte erstmals Bernd Mottl als Regisseur gewonnen werden. Mit der Inszenierung von Mozarts "Don Giovanni" gibt Jan Eßinger sein Hausdebüt. Ihre Deutsche Erstaufführung erlebt die Oper "Antarctica" der australischen Komponistin Mary Finsterer.

Weitere Premieren sind die Opern "Lohengrin" von Richard Wagner, "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss und "In der Strafkolonie" von Philip Glass sowie das Musical "Titanic". Zudem will das Staatstheater Giuseppe Verdis Oper "Nabucco" sowie die Operette "Die Piraten von Penzance" von Arthur Sullivan (Musik) und W. S. Gilbert (Libretto) nach längerer Zeit wieder aufnehmen.

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(wa)

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