Leipziger Musikhochschule verlängert mit Rektor Fauth

Leipzig/Berlin (MH) – Gerald Fauth bleibt fünf weitere Jahre Rektor der Leipziger Hochschule für Musik und Theater (HMT). Der Erweiterte Senat wählte den gebürtigen Dresdner für eine zweite Amtszeit bis zum 31. August 2030, wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte.

Der Pianist Fauth, Jahrgang 1959, studierte in seiner Heimatstadt und am Moskauer Tschaikowski-Konservatorium. 1984 wurde er von der Berliner Hochschule für Musik "Hanns Eisler" für die Fachgebiete Kammermusik und Korrepetition als Mitarbeiter verpflichtet. 1992 erfolgte die Ernennung zum Professor.

Im Jahr 2001 wurde Fauth an die HMT Leipzig berufen. Von 2015 bis 2020 war er Prorektor für Lehre und Studium ehe er zum Rektor gewählt wurde. Am Klavier gibt er als Solist und Kammermusiker Konzerte in Europa, Asien und Amerika.

