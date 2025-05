Leipziger Thomaskantor Reize soll bis 2034 bleiben

Leipzig/Berlin (MH) – Die Stadt Leipzig will die Zusammenarbeit mit Thomaskantor Andreas Reize langfristig fortsetzen. Der bis 2026 laufende Vertrag soll bis Sommer 2034 verlängert werden, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Damit wolle man Kontinuität auf dieser zentralen Position der Musikstadt Leipzig schaffen und Reizes bisherige Arbeit wertschätzen. Der Stadtrat muss dem Vorschlag noch zustimmen.

Der Thomaskantor wird seit der Reformation von der Stadt Leipzig angestellt. Reize ist der 18. künstlerische Leiter des Thomanerchores nach Johann Sebastian Bach, der das Amt von 1723 bis 1750 bekleidete. Der gebürtige Schweizer (Jahrgang 1975) hat die Position seit 2021 inne. In dieser Zeit habe er den Thomanerchor "pädagogisch und menschlich weiterentwickelt und zu einer außerordentlich künstlerischen Reife geführt", hieß es.

Die nun geplante Verlängerung von Reizes Vertrag um acht Jahre entspricht dem Zyklus eines Chormitglieds von der ersten Aufnahme in den Chor in der 5. Klasse bis einschließlich der Abiturklasse 12. Im Jahr 2029 schließt der erste Jahrgang ab, der dann vollständig unter der Leitung des jetzigen Thomaskantors gearbeitet hat.

Im Schweizer Solothurn aufgewachsen, hat Reize Kirchenmusik, Orgel, Klavier, Cembalo sowie Chor- und Orchesterleitung in Bern, Zürich, Luzern, Basel und Graz studiert. 2001 gründete er das Cantus Firmus Consort-Orchester und 2006 den Cantus Firmus Kammerchor. Reize war Musikdirektor der Oper Waldegg. Ab 2007 leitete er die "Singknaben der St. Ursenkathedrale Solothurn", bei denen er als Kind selbst Mitglied war. Von 2011 bis 2021 wirkte er auch als Leiter des Gabrielichors Bern und Chordirektor des Zürcher Bach-Chores sowie seit 2019 als Erster Gastdirigent am Theater Biel-Solothurn für den Bereich Alte Musik. An der Hochschule der Künste in Bern hatte er einen Lehrauftrag in der Abteilung des Schweizerischen Opernstudios inne.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Thomanerchor

Links:

➜ https://www.thomanerchor.de