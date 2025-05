Dresdner Philharmonie: Intendantin Roth bleibt bis 2031

Dresden/Berlin (MH) – Die Intendantin der Dresdner Philharmonie, Frauke Roth, bleibt fünf weitere Jahre im Amt. Sie unterzeichnete die Verlängerung ihres Vertrages am Montag im Beisein von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und des designierten Chefdirigenten Sir Donald Runnicles. Der Stadtrat hatte der Vertragsverlängerung im April zugestimmt.

Hilbert sprach von einem echten Gewinn für die Musikmetropole und einem starken Bekenntnis zur Exzellenz der Dresdner Philharmonie. "Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, eine so angesehene und mit ihrer Arbeit erfolgreiche Kulturmanagerin weiter an unsere Stadt zu binden." Orchestervorstand Robert-Christian Schuster dankte der Stadt "für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit", welches in der Entscheidung zur Fortführung des Vertrages mit der Intendantin seinen Ausdruck finde.

Roth, die den Klangkörper seit 2015 leitet, nannte es eine Ehre, das Orchester und den Konzertsaal im Kulturpalast in den kommenden Jahren gemeinsam mit Runnicles profilieren zu dürfen. Die Dresdner und die Gäste "in unser offenes Haus einzuladen und zugleich die Strahlkraft der Dresdner Philharmonie international zu präsentieren, bleibt für mich gemeinsam mit meinem Team eine spannende Aufgabe", sagte sie.

Die gebürtige Hamburgerin Roth studierte Querflöte in Freiburg und London. Nach Engagements bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und in freien Kammermusikformationen gründete sie 2000 die Kammerakademie Potsdam, die sie bis zu ihrem Wechsel nach Dresden leitete. Bereits 2014 wurde sie damit beauftragt, die Bespielung des neuen Konzertsaales im Kulturpalast Dresden zu konzipieren. Der Bau ist 2017 nach mehrjähriger Sanierung wieder eröffnet worden.

