Opus Klassik verkündet Shortlist

Berlin (MH) – Die Jury des Opus Klassik hat die Shortlist für 2025 bekanntgegeben. Nominiert sind etwa die Sängerinnen Emily D’Angelo, Golda Schultz und Fatma Said sowie die Sänger Benjamin Appl, Benjamin Bernheim und Pene Pati, teilte die Gesellschaft zur Förderung der Klassischen Musik am Dienstag mit. Auch das Boston Symphony Orchestra, die Lautten Compagney Berlin und das Brüsseler Quatuor Danel können auf den Musikpreis hoffen.

Die Nominierten wurden unter knapp 600 Einreichungen ausgewählt. Die Verleihung findet am 11. und 12. Oktober in Berlin statt. Insgesamt werden Auszeichnungen in 30 Kategorien vergeben. Der Bereich Livemusik wurde von einer auf fünf Kategorien erweitert.

"Die Auswahl 2025 verdeutlicht, wie lebendig, zukunftsorientiert und vielfältig sich die klassische Musikszene aktuell präsentiert", erklärte Jurysprecherin Kerstin Schüssler-Bach. "Besonders erfreulich ist auch in diesem Jahr die starke Präsenz junger Talente – sie stehen sinnbildlich für eine neue Generation, die mit frischem Blick und künstlerischer Leidenschaft neue Wege geht."

Der Musikpreis Opus Klassik wird seit 2018 von Plattenlabels, Verlagen und Konzertveranstaltern verliehen, die sich zum Verein zur Förderung der Klassischen Musik zusammengeschlossen haben. 2025 ist der Verein in eine GmbH übergegangen.

