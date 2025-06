Donald Palumbo übernimmt Chicago Symphony Chorus

Chicago/Berlin (MH) – Donald Palumbo wird neuer Chordirektor des Chicago Symphony Chorus. Sein Vertrag beginnt am 1. Juli 2025 und ist zunächst auf drei Jahre befristet, teilte die Chicago Symphony Orchestra Association (CSOA) am Dienstag mit. Palumbo ist erst der dritte Leiter in der 67-jährigen Geschichte des Chores. Er folgt auf Duain Wolfe, der 2022 nach 28 Spielzeiten in den Ruhestand ging. Zuvor hatte Gründungsdirektorin Margaret Hillis 37 Jahre lang die Leitung.

Der in Rochester im US-Bundesstaat New York geborene Palumbo war von 2007 bis 2024 Chorleiter an der Metropolitan Opera New York. Davor hatte er die gleiche Position 16 Jahre lang an der Lyric Opera of Chicago. Sein Debüt beim Chicago Symphony Chorus gab er 2022 mit konzertanten Aufführungen von Verdis "Un ballo in maschera". Im Jahr darauf kehrte er für Beethovens "Missa solemnis" zurück.

Als Gastdirigent habe Palumbo sofort eine Atmosphäre der Zusammenarbeit geschaffen, "die die Chormitglieder zu außergewöhnlichen Leistungen brachte", sagte CSOA-Präsident Jeff Alexander. Während des Auswahlprozesses habe sich gezeigt, "dass er die ideale Besetzung ist, um das Erbe dieses preisgekrönten Ensembles fortzuführen".

Palumbo erklärte, er fühle "sich außerordentlich geehrt, diese renommierte Gruppe von Musikern leiten zu dürfen". Er bewundere ihre Arbeit seit seiner Ankunft in Chicago 1991. "Mit ihrem stimmlichen und musikalischen Können und ihrem Engagement für höchste Qualität in jeder Probe und Aufführung haben sie den Maßstab für Chorgesang gesetzt."

Das 1891 gegründete Chicago Symphony Orchestra zählt zu den bedeutendsten Klangkörpern der Welt. Der Chicago Symphony Chorus entstand 1957 auf Anregung des damaligen Musikdirektor Fritz Reiner. Der Chor tritt regelmäßig mit dem Orchester auf, sowohl in der Orchestra Hall als auch beim sommerlichen Ravinia Festival.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Chicago Symphony Orchestra

Link:

➜ https://www.cso.org