Nominierungen für Theaterpreis "Faust" 2025 verkündet

Köln/Berlin (MH) – Für den Deutschen Theaterpreis "Der Faust" sind in diesem Jahr mehr als 60 Künstler und Kollektive nominiert. Chancen auf die Auszeichnungen haben in der Kategorie Darsteller Musiktheater Bettina Ranch für ihre Darstellung der Kundry in "Parsifal" am Aalto Musiktheater Essen, Joachim Goltz als Sixtus Beckmesser in "Die Meistersinger von Nürnberg" am Theater Bonn und Oleksiy Palchykov als Catullus/Sposo in "Trionfi" an der Staatsoper Hamburg, teilte der Deutsche Bühnenverein am Montag mit. Der Preis wird am 15. November im Theaterhaus Stuttgart verliehen.

Als beste Regisseure Musiktheater sind Elisabeth Stöppler für "Innocence" am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, David Bösch für "Der Kreidekreis" an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg und Dennis Krauß für "Sleepless" an den Theatern Chemnitz nominiert. Weitere Ehrungen gibt es für Darsteller und Inszenierungen im Tanz, im Schauspiel und im Theater für junges Publikum sowie in den Kategorien Raum, Ton & Medien, Kostüm und Genrespringer. Zudem werden der "Preis für das Lebenswerk" und ein "Perspektivpreis der Länder" verliehen.

Der Faust wird in diesem Jahr zum 20. Mal verliehen. Die Auszeichnung geht an Kulturschaffende, deren Arbeit wegweisend für das deutsche Theater ist. Sie wird von der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, dem Deutschen Bühnenverein und einem jährlich wechselnden Bundesland vergeben. Über die Preisträger entscheidet eine siebenöpfige Jury, die von der Akademie der Darstellenden Künste benannt wurde.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Theaterpreis Der Faust

Link:

➜ http://www.buehnenverein.de