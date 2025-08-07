Salzburger Festspielnadel an Grigory Sokolov verliehen

Salzburg/Berlin (MH) – Der Pianist Grigory Sokolov hat bei den Salzburger Festspielen die Festspielnadel in Gold mit Rubinen erhalten. Intendant Markus Hinterhäuser würdigte den 75-Jährigen am Donnerstag bei der Verleihung als einen "der großen Pianisten unserer Zeit, der mit seinen vergleichslosen Interpretationen seit langer Zeit zu den wesentlichen Festspielkünstlern zählt".

Sokolov debütierte 2001 bei den Salzburger Festspielen. Seitdem ist er regelmäßig zu Gast in Salzburg. Seine Programme umfassen die gesamte Musikgeschichte von Transkriptionen geistlicher Polyphonie und Werken von Byrd, Couperin, Rameau und Bach über das klassische und romantische Repertoire – besonders Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin und Brahms – bis hin zu Schlüsselwerken des 20. Jahrhunderts. Am (morgigen) Freitag wird sein 19. Auftritt stattfinden.

Mit der Festspielnadel wurden bereits Künstler wie Christa Ludwig, Jürgen Flimm, Riccardo Muti, Anne-Sophie Mutter, Mariss Jansons, Franz Welser-Möst, Wolfgang Rihm und András Schiff geehrt.

