Bonn will Vertrag mit GMD Kaftan verlängern

Bonn/Berlin (MH) – Dirk Kaftan soll fünf weitere Jahre Generalmusikdirektor des Beethoven Orchesters Bonn (BOB) bleiben. Die Verwaltung schlage die Verlängerung seines Vertrages bis Sommer 2032 vor, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Der Rat der Stadt werde darüber Anfang September entscheiden.

Der 1971 in Marburg geborene Kaftan ist seit 2017 künstlerischer Leiter des Beethoven Orchesters. Seitdem präge er das musikalische Leben der Stadt Bonn maßgeblich, sagte Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne). "Unter seiner Leitung hat sich das Beethoven Orchester Bonn als künstlerisch exzellentes und zugleich bürgernahes Ensemble etabliert." Kaftan stehe für kreative Formate und eine Kulturarbeit, die Menschen verbindet.

Der Dirigent dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. "Aus voller Überzeugung bekenne ich mich zum Beethoven Orchester und zu Bonn." Die herausfordernden Aufgaben der kommenden Jahre nehme er gerne an und zähle dabei auf die unterstützende Kraft der Musiker sowie vieler kreativer Menschen in der Stadt.

Vor seiner Zeit in Bonn war Kaftan Generalmusikdirektor der Grazer Oper und davor in Augsburg. Zuletzt gastierte er unter anderem bei den Wiener Symphonikern, dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden, dem KBS Symphony Orchestra Seoul, dem Royal Danish Orchester, den Bamberger Symphonikern, der NDR-Radiophilharmonie und dem Ensemble Modern sowie an den Opernhäusern in Kopenhagen, Hamburg, Dresden und Berlin.

