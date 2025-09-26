"Opernhaus des Jahres" 2025 in Zürich

Berlin (MH) – Das Opernhaus Zürich ist das "Opernhaus des Jahres" 2025. Das entschieden 39 Kritiker der "Opernwelt", wie die Zeitschrift am Freitag mitteilte. Ausschlaggebend waren "ein dramaturgisch schlüssiger, innovativer und abwechslungsreicher Spielplan sowie prägnante Regiehandschriften" in der letzten Spielzeit in der Intendanz von Andreas Homoki, hieß es zur Begründung.

Als "Regisseur des Jahres" wird Tobias Kratzer für seine "Rheingold"-Inszenierung an der Bayerischen Staatsoper ausgezeichnet. "Sängerin des Jahres" ist die Sopranistin Eleonora Buratto für ihre "Madama Butterfly" im Festspielhaus Baden-Baden. "Nachwuchskünstlerin des Jahres" ist die Sopranistin Anna Nekhames aus dem Ensemble der Oper Frankfurt.

Der Titel "Sänger des Jahres" geht an den Tenor Bogdan Volkov für seine Darstellung des Fürsten Myschkin in Mieczysław Weinbergs "Der Idiot". Die Inszenierung von Krzystof Warlikowski wählten die Kritiker zudem zur "Aufführung des Jahres".

Der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, ist zum achten Mal "Dirigent des Jahres". Zum "Chor des Jahres" wurde der Chor der Komischen Oper Berlin gewählt. Den Titel "Orchester des Jahres" teilen sich die Meininger Hofkapelle, das Frankfurter Opern- und Museumsorchester und das Bayerische Staatsorchester.

"Uraufführung des Jahres" wurde Charles Tournemires Bühnenwerk "Le petit pauvre d’Assise" am Theater Ulm. Die "Wiederentdeckung des Jahres" ist Ethel Smyths Musikdrama "The Wreckers", das an den Staatstheatern in Meiningen, Karlsruhe und Schwerin gezeigt wurde.

