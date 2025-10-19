"Jugend musiziert"-Sieger erringen weitere Preise

Lübeck/Berlin (MH) – Rund 100 Preisträger des Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert" haben sich erneut einer Jury gestellt. Dabei haben 44 Nachwuchsmusiker 28 Sonderpreise gewonnen, wie der Deutsche Musikrat am Sonntag mitteilte. Die Auszeichnungen vom "Wochenende der Sonderpreise" (Wespe) sind mit insgesamt 25.500 Euro dotiert.

In den verschiedenen Kategorien ging es jeweils um die beste Interpretation eines eigenen Werks, eines zeitgenössischen Werks, eines Werks der Klassischen Moderne, eines Werks einer Komponistin, eines für "Jugend musiziert" komponierten Werks, eines Werks der Verfemten Musik sowie eine Performance in der offenen Kategorie Jumu open.

Es sei beeindruckend zu erleben, was die jungen Musiker nach den Proben zum Bundeswettbewerb in einer erneuten Anstrengung erarbeitet, entdeckt, komponiert und konzipiert haben, erklärte der Vorsitzende der Bundesjury und des Projektrats von "Jugend musiziert", Ulrich Rademacher. Das hätten die Teilnehmer "während der Sommerferien teilweise auch ohne die übliche intensive Betreuung durch ihre Lehrkräfte" geleistet, betonte er.

Der Wettbewerb "Jugend musiziert" wird seit 1964 jährlich vom Deutschen Musikrat ausgerichtet. Nach Angaben der Veranstalter ist es einer der größten Wettbewerbe für junge Musiker in Europa. Bis heute hätten mehr als 750.000 Kinder und Jugendliche auf Regional-, Landes- und Bundesebene teilgenommen. Seit 2008 gibt es für die Preisträger des Jahres zusätzlich das "Wochenende der Sonderpreise".

