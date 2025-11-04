"Oper! Award" an Theater Regensburg

Berlin (MH) – Der "Oper! Award" 2026 geht an das Theater Regensburg. Damit sei es das beste Opernhaus des Jahres 2025, teilte die Zeitschrift "Oper! Das Magazin" am Dienstag mit. Die Auszeichnung werde dort am 23. Februar 2026 übergeben. Dabei sollen auch die Preisträger der übrigen 19 Kategorien der "Oper! Awards" bekanntgegeben und persönlich geehrt werden. Über die Gewinner entscheidet eine Jury aus Fachjournalisten.

Die Risikobereitschaft des Theaters Regensburg unter seinem Intendanten Sebastian Ritschel sei groß, die Trefferquote aber enorm, erklärte der Jury-Vorsitzende Ulrich Ruhnke. "Mehr Neues als Bekanntes, umarmende Offenheit statt programmatischer Vorsicht und der unerschütterliche Glaube an die Existenzberechtigung des Musiktheaters in allen seinen Formen, Farben und Ausprägungen", lobte er. "Der Qualität folgt das Publikum, das Vertrauen, der Zuspruch – regional und längst auch bundesweit darüber hinaus." Intendant Ritschel nannte die Auszeichnung "eine riesengroße Ehre und Anerkennung der Leistung und Strahlkraft der Ensembles und des gesamten Hauses in allen Facetten".

Die "Oper! Awards" werden heuer zum sechsten Mal seit 2019 verliehen. Wegen der pandemiebedingten Ausfälle von Vorstellungen und Künstlerauftritten wurden die Preise 2021 nicht vergeben. Die Verleihung 2026 bezieht sich spielzeitübergreifend auf das Kalenderjahr 2025.

