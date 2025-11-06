Beethoven-Ring an Cellistin Hack

Bonn/Berlin (MH) – Der Beethoven-Ring 2025 geht an Anouchka Hack. Die 1996 in Antwerpen geborene Cellistin "beeindruckt ihre Zuhörer mit erzählerischer Klangvielfalt und musikalischem Ausdruckswillen", erklärte der Vorsitzende des Bonner Vereins "Bürger für Beethoven", Stephan Eisel, am Donnerstag. Die Auszeichnung soll der Künstlerin im Frühjahr 2026 im Rahmen eines Konzerts im Kammermusiksaal des Bonner Beethoven-Hauses verliehen werden.

Hack wurde in einer Abstimmung der 1.700 Vereinsmitglieder unter den drei jüngsten Solisten des Bonner Beethovenfestes 2025 vergeben, die ein Beethoven-Werk interpretierten. Erstmals hatten sich in diesem Jahr dafür nur Frauen qualifiziert. Auf den weiteren Plätzen folgten die britische Geigerin Louisa Staples und die Pianistin Lal Karaalioğlu.

Der Beethoven-Ring wird seit 2004 vergeben. Zu den Trägern gehören der Dirigent Gustavo Dudamel (2004), die Geigerinnen Julia Fischer (2005) und Lisa Bathiashvili (2006), die Pianisten Igor Levit (2017) und Kit Armstrong (2018) sowie zuletzt der Cellist Michiaki Ueno.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ http://www.buerger-fuer-beethoven.de