Gaffigan wird Musikdirektor der Houston Grand Opera

Houston/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin, James Gaffigan, wechselt zur Houston Grand Opera (HGO). Wie das Haus in der texanischen Metropole am Donnerstag mitteilte, übernimmt der Dirigent den Posten des Musikdirektors in der Saison 2027/28. Sein Vertrag in Berlin, wo Gaffigan seit 2023 wirkt, wurde mit einer Laufzeit bis Sommer 2027 geschlossen. In der Spielzeit 2026/27 wird er in Houston bereits als designierter Musikdirektor wirken.

Gaffigan nach Houston und an die HGO zu holen, sei die Erfüllung eines ehrgeizigen Traumes, sagte die Generaldirektorin und Geschäftsführerin des Hauses, Khori Dastoor. "Ich bin überglücklich, dass der heute führende amerikanische Dirigent, der eine neue Generation des Musizierens auf höchstem Niveau verkörpert, sich entschieden hat, voll und ganz in diese Kompanie zu investieren."

Der 1979 in New York geborene Gaffigan wird der fünfte Musikdirektor in der 70-jährigen Geschichte der HGO. Er folgt auf Patrick Summers, der die künstlerische und musikalische Leitung im Sommer 2026 nach dann 28 Jahren abgibt. Summers bleibt dem Haus jedoch als emeritierter Musikdirektor erhalten.

Gaffigan war unter anderem Musikdirektor des Palau de les Arts Reina Sofia in Valencia, Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters und Erster Gastdirigent des niederländischen Radio Filhamonisch Orkest. Er dirigierte an Häusern wie der Metropolitan Opera New York, der Bayerischen Staatsoper, der Opéra National de Paris, der Oper Zürich, der Wiener Staatsoper und der Deutschen Oper Berlin. Als symphonischer Dirigent stand Gaffigan am Pult des London Symphony Orchestra, des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, des Royal Concertgebouw Orchestra, der Staatskapellen in Berlin und in Dresden, des NDR Elbphilharmonie Orchesters, des Tonhalle Orchesters Zürich und anderen. In den USA hat er unter anderem schon die "Big Five" und weitere bedeutende Orchester geleitet.

