Leipziger Bachwettbewerb kürt drei Preisträgerinnen

Leipzig/Berlin (MH) – Die Preisträger des Internationalen Bach-Wettbewerbs Leipzig sind in diesem Jahr drei junge Frauen. Den 1. Preis errang die Violinistin Miha Zhu aus Deutschland, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Die 29-Jährige erhielt auch den Publikumspreis, einen Notengutschein sowie die Maßanfertigung eines Bühnenoutfits.

Auf die Plätze zwei und drei kamen die 23-jährige Französin Céleste Klingelschmitt (Barockvioline) und die 29-jährige Niederländerin Cosima Soulez-Larivière (Violine). Die Hauptpreise sind mit 20.000 Euro für den 1. Preis, 10.000 Euro für den 2. Preis und 5.000 Euro für den 3. Preis dotiert. Zudem erhalten die drei Bachpreisträgerinnen Konzertengagements. Sie haben sich unter 26 Teilnehmern aus 14 Nationen durchgesetzt.

Der Leipziger Bach-Wettbewerb wird seit 1950 ausgerichtet und zählt zu den renommiertesten Musikwettbewerben weltweit. Veranstalter sind das Bach-Archiv Leipzig und die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig. Bis 2024 wurde der Wettbewerb alle zwei Jahre alternierend in den Fächern Klavier, Cembalo, Orgel, Violine, Violoncello und Gesang ausgerichtet. Seit 2025 wird er jährlich veranstaltet und konzentriert sich jeweils auf ein Fach. 2027 findet der Wettbewerb im Fach Gesang statt.

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(wa)

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