Staatsoper Hamburg: Schloderer wird Geschäftsführer

Hamburg/Berlin (MH) – Der Kaufmännische Direktor des Theaters Regensburg, Matthias Schloderer, wechselt in gleicher Position an die Hamburgische Staatsoper. Der Aufsichtsrat der Oper berief den promovierten Betriebswirt einstimmig ab der Spielzeit 2026/27, teilte die Hamburger Kulturbehörde am Dienstag mit. Der gebürtige Münchner (Jahrgang 1983) übernimmt die Nachfolge von Jürgen Braasch, der das Haus bis zum Ende der laufenden Saison interimistisch leitet.

"Mit Matthias Schloderer konnten wir einen versierten und dynamischen Theatermanager für die kaufmännische Geschäftsführung der Hamburgischen Staatsoper gewinnen", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). "Mit seiner guten betriebswirtschaftlichen Perspektive und Erfahrung und seiner Leidenschaft für die Bühne erfüllt er alle Voraussetzungen, um das Haus für die Zukunft gut aufzustellen." Brosda dankte gleichzeitig Braasch "für sein großes Engagement in diesem Übergangsjahr", nachdem der vorherige Geschäftsführer Ralf Klöter im Sommer 2025 nach acht Jahren aus dem Amt geschieden war.

Die neue Aufgabe erfülle ihn mit großer Vorfreude, erklärte Schloderer. "Von der Hamburgischen Staatsoper geht derzeit eine enorme Aufbruchsstimmung aus, und es ist mir eine große Ehre, das Haus gemeinsam mit dem künstlerischen Vorstand in die Zukunft zu führen", betonte er. Vor seiner Zeit am Theater Regensburg war Schloderer als Leiter Strategisches Management an der Bayerischen Staatsoper tätig. Zudem hat er Verpflichtungen als Lehrbeauftragter für Kulturmarketing und -management unter anderem an der Hochschule für Musik und Theater München wahrgenommen.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Hamburgischen Staatsoper

Link:

➜ http://www.staatsoper-hamburg.de