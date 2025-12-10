Theater Erfurt sucht neuen künstlerischen Leiter

Erfurt/Berlin (MH) – Der künstlerische Leiter des Theaters Erfurt, Malte Wasem, lässt seinen Vertrag zum Ende der Spielzeit 2025/26 auslaufen. Ein Angebot der Stadt zur Verlängerung seines Vertrages habe er nicht angenommen, teilte das Haus am Mittwoch mit. Wasem war nach der Beurlaubung des damaligen Generalintendanten Guy Montavon im Februar 2024 interimsweise als künstlerischer Direktor eingesetzt worden.

Wasem dankte der Stadt für das in ihn gesetzte Vertrauen. "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich aber dazu entschieden, dieses Angebot aus unterschiedlichen Gründen nicht anzunehmen", sagte er. Nach fast sieben Jahren in verschiedenen künstlerischen wie organisatorischen Aufgaben am Theater Erfurt blicke er mit großer Dankbarkeit auf diese gemeinsame Wegstrecke. Dennoch sei das Ende dieser Spielzeit für ihn der richtige Moment, um sich neu zu orientieren.

Die künstlerische Leitung soll ab Januar neu ausgeschrieben werden. Die Stadt Erfurt werde sich für die Auswahl "die Zeit nehmen, die wir brauchen, um das Haus im besten Sinne weiterzuführen", erklärte Theaterdezernent Steffen Linnert. Für die Saison 2026/27 plant die Stadt mit einer interimistischen künstlerischen Leitung. Das Programm wird derzeit noch von Wasem und seinem Team erarbeitet. Der scheidende Direktor versprach "eine spannende, unterhaltsame und künstlerisch wertvolle Spielzeit".

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

(Redaktionshinweis: Das Foto wurde am 10.12.2025, 16:13 Uhr, in den Text eingefügt.)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Theater Erfurt

Links:

➜ http://www.theater-erfurt.de