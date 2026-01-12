Birgit-Nilsson-Stipendium an Bariton Qave

Malmö/Berlin (MH) – Das Birgit-Nilsson-Stipendium geht in diesem Jahr an den Bariton Luthando Qave. Das teilte die Birgit-Nilsson-Stiftung am Montag mit. Das mit 250.000 schwedischen Kronen (etwa 23.335 Euro) dotierte Stipendium werde dem gebürtigen Südafrikaner am 7. August im Rahmen ihres Stipendienkonzerts in Nilssons "eigener" Västra Karup-Kirche verliehen.

"Mit seiner frischen und jugendlichen Stimme zeigt Luthando Qave eine bemerkenswerte Baritonqualität", sagte der Vorsitzende der Stiftung für das Stipendium, Bengt Hall. Der 39-jährige Qave will das Stipendium nutzen, um im Ausland zu studieren. "Vor allem gibt mir das Stipendium den Mut, meine künstlerische Reise fortzusetzen und der beste Künstler zu werden, der ich sein kann", erklärte er.

Geboren und aufgewachsen während der Apartheid in Südafrika, begann Qave mit dem Singen an der Cape Town Opera und gab sein Europadebüt auf einer Tournee durch Schweden in "Porgy and Bess". 2008 zog er nach Stockholm, um am University College of Opera zu studieren, und setzte seine Ausbildung am Lindemann Young Artist Development Program der Metropolitan Opera in New York fort, bevor er nach Schweden zurückkehrte, um seine Bühnenkarriere weiter zu verfolgen. Inzwischen hat er die schwedische Staatsbürgerschaft und tritt regelmäßig in Opernhäusern wie der Königlichen Schwedischen Oper, der Göteborger Oper und der Norrlandsoperan auf.

Das Birgit-Nilsson-Stipendium wurde 1969 in Erinnerung an Ragnar Blennow, den ersten Lehrer der Künstlerin (1918-2005), ins Leben gerufen und 1973 erstmals vergeben. Zu den bisherigen Empfängern gehören mehrere schwedische Sänger, die internationale Karriere gemacht haben, darunter Nina Stemme, Anna Larsson, Karl-Magnus Fredriksson und Malin Byström.

Die Birgit-Nilsson-Stiftung vergibt seit 2009 auch den von der Sopranistin gestifteten Preis für herausragende Leistungen und bedeutende Beiträge in Oper oder Konzert.

