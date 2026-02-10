Boston Symphony ernennt neue Assistenzdirigenten

Boston/Berlin (MH) – Yiran Zhao und Jakub Przybycień werden neue Assistenzdirigenten beim Boston Symphony Orchestra (BSO). Die Chinesin und der Pole übernehmen den Posten ab der Saison 2026/27 für zwei Jahre, teilte das Orchester am Dienstag mit. Sie folgen auf den Franzosen Samy Rachid und die Deutsche Anna Handler.

Zhao war 2025 Conducting Fellow am Tanglewood Music Center (TMC), wo sie in 15 Konzerten das TMC-Orchester, Gesangsstipendiaten und Kammerensembles dirigierte. Sie wirkt auch als Pianistin und Sängerin und gewann als Komponistin den American Prize for Composition 2024. Przybycień, der auch ein versierter Geiger ist, war von 2023 bis 2025 Assistenzdirigent des Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Zuletzt debütierte er am Pult des Kiewer Symphonieorchesters, des European Union Youth Orchestra und des London Symphony Orchestra.

"Das Orchester und ich waren sehr beeindruckt vom hohen Niveau aller Finalisten bei dieser Vorspielrunde, bei der Yiran und Jakub eine besonders starke Verbindung zum Orchester sowie eine reife Technik zeigten", erklärte BSO-Chefdirigent Andris Nelsons.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Boston Symphony Orchestra

Link:

➜ http://www.bso.org