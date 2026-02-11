Levente Török zum neuen Aachener GMD bestellt

Aachen/Berlin (MH) – Der ungarische Dirigent Levente Török wird neuer Generalmusikdirektor in Aachen. Der Rat der Stadt habe ihn am Mittwoch bestellt, teilte das Theater Aachen am Abend mit. Der 32-Jährige werde seine neue Aufgabe am 1. August 2026 antreten. Er erhält einen Vertrag bis zum 31. Juli 2031.

Ursprünglich sollte der neue GMD bereits am 28. Januar vom Stadtrat bestellt werden. Stattdessen wurde der Vorgang zunächst in den Kulturausschuss verwiesen, und die Bestellung erfolgte erst am heutigen Mittwoch.

Török folgt auf Christopher Ward. Der Brite hatte Anfang 2025 bekanntgegeben, seinen bis Sommer 2026 laufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Der 1993 in Budapest geborene Török studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Derzeit ist er Chefdirigent des Nordungarischen Symphonieorchesters, Miskolc. In der Saison 2014/2015 wirkte er zunächst als Chordirektorassistent an der Chorakademie der Wiener Staatsoper. Von 2015 bis 2018 war er am Theater Regensburg als Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung, von 2018 bis 2022 am Theater Ulm und von 2022 bis 2024 am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin als 1. Kapellmeister engagiert. Engagements führten ihn unter anderem zum Symphonieorchester des Spanischen Rundfunks und Fernsehens (ORTVE), zu der Isländischen Oper, der Ungarischen Staatsoper und im April dieses Jahres zu der Stuttgarter Staatsoper.

Mit Török gewinne das Sinfonieorchester Aachen "eine inspirierende und verantwortungsbewusste Persönlichkeit, deren künstlerische Vielseitigkeit und Engagement für junge Talente die Stadtmusik prägend weiterentwickeln werden", erklärte Aachens Oberbürgermeister Michael Ziemons. "Seine internationale Erfahrung, sein gemeinschaftlicher Führungsstil und seine klare Vision für eine lebendige, inklusiv ausgerichtete Konzertkultur machen ihn zum idealen Generalmusikdirektor für Aachen."

Schon während des Auswahlverfahren habe er die Stadt und ihre Menschen etwas kennengelernt, erklärte der designierte Generalmusikdirektor. "Das Potenzial des Theaters und des Sinfonieorchesters ist enorm, und es ist mir eine große Ehre und Motivation, dass ich die Möglichkeit bekam, dieses starke Ensemble weiterentwickeln zu dürfen." Er stelle sich gerne dieser Herausforderung und wolle für die gemeinsamen Visionen ein empathischer, ebenbürtiger Partner für seine Kollegen sein.

