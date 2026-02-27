Ole Bækhøj wird Geschäftsführer der Barenboim-Stiftung

Berlin (MH) – Der dänische Kulturmanager Ole Bækhøj übernimmt zum 1. März die Leitung der Daniel-Barenboim-Stiftung und des West-Eastern Divan Orchestra in Berlin. Wie der bisherige Geschäftsführer Tabaré Perlas am Freitag mitteilte, haben Barenboim und der Stiftungsrat Bækhøj einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt.

Perlas wird nach 26-jähriger Tätigkeit für Orchester und Stiftung Anfang April neuer Manager des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks in München. "Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, herausragenden Musikern und so vielen wunderbaren, engagierten Kollegen war überaus inspirierend. Diese gemeinsame Arbeit war die wichtigste Erfahrung in meinem Berufsleben", erklärte der gebürtige Uruguayer.

Die gemeinnützige Daniel-Barenboim-Stiftung wurde im März 2008 als Dachorganisation für die musikalischen Bildungsprojekte des weltbekannten Dirigenten und Pianisten gegründet, der mit dem amerikanischen Literaturwissenschaftler Edward Said bis zu dessen Tod 2003 intensiv zusammengearbeitet hatte. Die Hauptprojekte der Stiftung sind das Management des 1999 ins Leben gerufenen West-Eastern Divan Orchestra, Bildungsprojekte im Nahen Osten sowie die 2015 ins Leben gerufene Barenboim-Said Akademie in Berlin.

Bækhøj ist seit Oktober 2015 Direktor des Pierre-Boulez-Saals, der sich im Gebäude der Akademie befindet. Der ausgebildete Kontrabassist war 2001 zum Generalmanager des Gabrieli Consorts in London ernannt worden. Zwischen 2008 und 2012 arbeitete er als Artistic & Executive Director des Dänischen Radio-Sinfonieorchesters und war dort mitverantwortlich für die Eröffnung des von Jean Nouvel entworfenen Konzerthauses Kopenhagen. Danach leitete er für knapp drei Jahre das Mahler Chamber Orchestra.

