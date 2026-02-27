Beethoven Orchester Bonn trauert um früheren GMD

Bonn/Berlin (MH) – Der ukrainische Dirigent Roman Kofman ist tot. Wie das Beethoven Orchester Bonn am Freitag mitteilte, starb er am Mittwoch in Kiew. Kofman wurde 89 Jahre alt. Von 2003 bis 2008 wirkte er als Generalmusikdirektor des Beethoven Orchesters.

In seiner Amtszeit habe Kofman das künstlerische Profil Bonns durch seine herausragende Musikalität und persönliche Wärme geprägt, hieß es. "Sein Dirigent zeichnete sich durch ein tiefes Verständnis für das Repertoire und einen klaren, inspirierenden sowie kreativen Ausdruck aus." Das Orchester werde ihn in dankbarer Erinnerung bewahren.

Bereits seit 1990 leitete Kofman das Kyjiw Chamber Orchestra und formte maßgeblich das National Philharmonic Orchestra of Ukraine. Er stand am Pult von 70 Orchestern in Europa, Amerika, Asien und Afrika. Sein Wissen gab er als Professor für Dirigieren und in Meisterklassen weiter.

2008 erhielt Kofman das Verdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland für seine Verdienste um die deutsch-ukrainischen Beziehungen.

