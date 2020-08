Theater Altenburg-Gera findet neuen GMD

Gera/Berlin (MH) – Das Theater Altenburg-Gera hat einen neuen Generalmusikdirektor gefunden. Der Nachfolger von Laurent Wagner soll in der kommenden Woche vorgestellt werden, teilte das Haus am Dienstag mit. Der gebürtige Franzose Wagner hat seinen Posten im Juli nach sieben Jahren abgegeben. Der künftige GMD wurde nach Vordirigaten von sechs Bewerbern ausgewählt, hieß es. Er trete sein Amt zur Saison 2020/21 an.

Der im Juni veröffentlichte Spielplan lasse sich wegen der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie nicht realisieren. Daher habe man ein alternatives Programm vorbereitet, zunächst für die Monate September bis Dezember 2020. Es soll ebenfalls in der nächsten Woche präsentiert werden. Altenburg-Gera ist Thüringens einziges Fünf-Sparten-Theater.

(wa)

