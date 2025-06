Ring Award 2025 an italienisches Team

Graz/Berlin (MH) – Der Ring Award 2025 des Internationalen Wettbewerbs für Regie, Bühne und Kostüm ist an ein italienisches Team vergeben worden. Giorgio Pesenti, Giulia Bruschki, Riccardo Mainetti, Elena Patacchini und Matteo Castiglioni überzeugten mit einer klaren künstlerischen Handschrift und einem überzeugenden Gesamtkonzept, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten.

Die Vorgabe bei der 10. Ausrichtung des Wettbewerbs war,40 Minuten aus Claudio Monteverdis Oper "L’Orfeo" zu inszenieren. Die Jury erklärte zu den Gewinnern: "Ebenen von Alltag, Traum, Demenz und Einsamkeit werden auf berührende Weise miteinander verflochten. Elemente der Klarheit treffen auf Momente des Unvorstellbaren und des Traumes. Humor steht neben Tragik, Mythos neben Alltag und wird zu einer spannenden Auseinandersetzung mit sehr aktuellen Themen."

Die Sieger bekommen eine Inszenierung auf einer der Spielstätten der Oper Graz und 2.500 Euro. Zwei Sonderpreise mit ebenfalls jeweils 2.500 Euro gingen an die Teams Maria Chagina (Russland)/Anna Agafonova (Israel)/Sören Sarbeck (Deutschland) und Franciska Éry (Ungarn)/Peter Butler (Großbritannien)/Mathieu Cabanes (Frankreich).

Der Ring Award wird seit 1997 in der Regel alle drei Jahre verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen David Hermann (2000), Tobias Kratzer (2008) und Valentin Schwarz (2017). In diesem Jahr beteiligten sich 353 junge Künstler aus 38 Ländern – so viele wie noch nie zuvor.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://www.ringaward.com