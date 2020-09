Musikfest Berlin zieht 15.000 Besucher an

Berlin (MH) – Das Musikfest Berlin hat in diesem Jahr rund 15.000 Besucher angezogen. Sie erlebten 28 Veranstaltungen im Großen Saal der Philharmonie, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. 17 der Programme wurden im Internet gestreamt und mehr als 60.000 Mal abgerufen.

Bei dem gut vierwöchigen Festival zum Start in die Berliner Konzertsaison standen Werke von Ludwig van Beethoven anlässlich des Jubiläumsjahres sowie die Musik der Gegenwart mit neun Uraufführungen und einem umfangreichen Porträt der Komponistin Rebecca Saunders im Mittelpunkt. Den Abschluss bildet die Uraufführung des "Stabat Mater" von Wolfgang Rihm mit Tabea Zimmermann und Christian Gerhaher.

Die Berliner Klangkörper – Philharmoniker, Deutsches Symphonie-Orchester, Konzerthausorchester und Rundfunk-Sinfonieorchester – starteten mit dem Festival in die neue Konzertsaison. Zudem gastierten Ensembles für zeitgenössische Musik wie das Klangforum Wien, die Neuen Vocalsolisten Stuttgart und das Ensemble Modern.

Wegen der Corona-Pandemie konnten die ursprünglich angekündigten Gastorchester aus dem In- und Ausland nicht teilnehmen. Einige haben bereits Auftritte in den nächsten Jahren zugesagt. So kommt das Concertgebouworkest Amsterdam, das diesmal das Eröffnungskonzert gestalten sollte, 2021 mit einem neuen Programm nach Berlin. Eine neue Produktion präsentieren auch das Orchestre Révolutionnaire et Romantique und der Monteverdi Choir mit Sir John Eliot Gardiner. Die für dieses Jahr geplante Uraufführung von Heiner Goebbels' "A House of Call. My imaginary Notebook" soll nun am 30. August 2021 stattfinden. Die genauen Festivaldaten für das kommende Jahr wollen die Veranstalter im Dezember bekanntgegeben.

